Терапевт развеяла популярный миф о борьбе с лишним весом Терапевт Чиркова: упражнениями на пресс жир с боков и живота убрать нельзя

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Согнать жир с живота или боков только упражнениями на пресс и наклонами нельзя, это популярный миф, нужен комплексный подход, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Эксперт добавила, что в борьбе с лишним весом помогут правильное питание, полноценный сон, кардио- и силовые тренировки. По ее словам, альтернативой является пластическая операция.

Правильно питайтесь: никаких быстрых углеводов, трансжиров, солений и копченостей. Больше овощей, фруктов, белков, зернобобовых. Считайте калории: необходим очень небольшой дефицит. Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина — гормона голода. Чередуйте кардио- и силовые тренировки. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон, — подчеркнула Чиркова.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, что избавиться от эмоционального переедания можно благодаря прогулкам, горячим ваннам и разговорам с близкими людьми. Она предупредила, что с «заеданием» эмоций на фоне стрессов сложно справиться самостоятельно.

По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода. Она подчеркнула, что важно научиться осознавать и выражать эмоции, а не заедать их.