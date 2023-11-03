Терапевт рассказала, при какой температуре тела можно пить жаропонижающее Терапевт Чиркова: о приеме жаропонижающих стоит подумать при температуре в 38

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Подумать о приеме жаропонижающих средств стоит при температуре тела в 38 градусов Цельсия, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что подобные препараты могут прописать «ослабленным больным, детям до трех месяцев и склонным к судорогам».

Чрезмерное и длительное повышение температуры тела опасно для внутренних органов и систем. Чаще всего поводом применения жаропонижающих является температура выше 38. Температуру ниже 38 сбивают ослабленным больным, детям до трех месяцев и склонным к судорогам, — отметила Чиркова.

По ее словам, снижение температуры не означает выздоровления, а повышение показателей до 41 градуса говорит «о полном дисбалансе температурного центра и требует срочной специализированной помощи». Она подчеркнула, что «лихорадка до 39» не является критичной для относительно здорового взрослого человека, но требует наблюдения и контроля.

Кроме применения жаропонижающих и специализированных средств, направленных на устранение заболевания, необходимо давать больному достаточное количество жидкости, контролировать теплоотдачу — менять белье при потении, проветривать помещение и т. д. Не перегружайте [желудок] пищей, так как ЖКТ во время лихорадки очень сильно замедляет свою работу, — подытожила Чиркова.

Ранее терапевт Алексей Хухрев заявил, что температура тела выше 39,5 градуса и ниже 35 градусов считается опасной для жизни. Медик уточнил, что важно не допустить, чтобы она поднялась до 41 градуса. Он подчеркнул, что в подобных случаях необходимо вызвать врача.