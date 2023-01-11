Терапевт рассказала, под какую музыку лучше всего заниматься спортом Врач Чиркова рекомендовала заниматься спортом под мажорную музыку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заниматься спортом необходимо под мажорную музыку с ровным ритмом, рассказала в беседе с NEWS.ru заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы врач-терапевт Ольга Чиркова. При этом медик посоветовала избегать агрессивных композиций из-за риска гипертонии и спазмов.

Нейроэндокринное влияние музыки обусловлено воздействием на головной мозг, пояснила врач. Она отметила, что ученые доказали влияние музыкального ритма на активность мозга. Кроме того, от ритма, громкости, тональности также зависят кровяное давление, психоэмоциональное состояние и тонус мускулатуры.

Исходя из этого становится понятным, что агрессивная громкая музыка с излишне быстрым ритмом может оказать дурную услугу при тренировках и привести к гипертонии, головной боли, мышечным спазмам и травмам. Лучше выбирать мажорную музыку с ровным ритмом. Она повысит настроение и снизит расход кислорода мышцами, — пояснила Чиркова.

Терапевт подчеркнула, что не стоит выбирать мелодии, навевающие грустные воспоминания. Чиркова также напомнила об обязательном контроле уровня звука, особенно, если занятия спортом проходят в наушниках. По словам врача, громкость не должна превышать 70 децибел.

По словам врача, музыка очень сильно влияет на организм человека, воздействует физиологически и психологически. Терапевт указала, что с античных времен музыку использовали для лечения и нормализации различных функций организма, а в настоящее время музыкотерапия активно применяется в нейрореабилитации, акушерстве, эндокринологии, психологии и психиатрии, гастроэнтерологии и сомнологии.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла россиян от сверхнагрузок после новогодних праздников. Как отметила медик, те, кто серьезно занимаются спортом, как правило, не часто увлекаются спиртным, а стараются себя контролировать, но если вы не рассчитали с алкоголем, стоит пропустить два дня тренировок.