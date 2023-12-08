Терапевт рассказала, кто рискует заболеть тяжелой формой гриппа Терапевт Иванова: дети до шести лет рискуют заболеть тяжелой формой гриппа

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Дети до шести лет, взрослые старше 60 лет и беременные женщины рискуют заболеть тяжелой формой гриппа, сообщила NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Кроме того, под ударом граждане, которые страдают от хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени и других.

Кто и в каких случаях рискует тяжело заболеть: дети в возрасте до шести лет, взрослые старше 60 лет, те, кто не применял стартовую противовирусную терапию или использовал препараты с низкой эффективностью, беременные женщины, люди с сопутствующими хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени, с нарушениями метаболизма в организме (включая сахарный диабет и ожирение), со злокачественными новообразованиями, иммунодефицитными состояниями, — уточнила врач.

Она также предупредила, что заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусом в настоящее время существенно растет в России. По словам Ивановой, основным источником инфекции является больной человек, который страдает насморком, чихает, кашляет, тем самым выделяя вирусы во внешнюю среду и заражая окружающих людей. Вирус может передаваться как воздушно-капельным путем (через кашель, насморк, чихание), так и бытовым способом — через предметы обихода, объяснила специалист.

Ранее терапевт Надежда Чернышова сообщила, что прогулки на свежем воздухе, минимальный контакт с людьми, здоровый сон и правильный рацион питания являются эффективной профилактикой гриппа и коронавирусной инфекции. Врач посоветовала одеваться по погоде, надевать перчатки в общественном транспорте и обрабатывать руки спиртосодержащим раствором.