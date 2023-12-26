Терапевт рассказала, кому категорически нельзя ходить в баню Терапевт Тимощенко: в баню категорически нельзя ходить при любых инфекциях

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Походы в баню категорически противопоказаны при любых инфекционных процессах, в том числе с повышенной температурой тела, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она подчеркнула, что от подобного досуга лучше отказаться людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако к банным процедурам существует ряд противопоказаний. Категорически не рекомендуются банные процедуры для лиц при любых инфекциях, в том числе с повышенной температурой тела. При заболеваниях кожи, ассоциированных с гнойничковыми инфекциями в острой фазе заболевания. При сердечно-сосудистых заболеваниях: стенокардией, артериальной гипертензией, декомпенсированной сердечной недостаточностью и т. д., — добавила Тимощенко.

Медик отметила, что ходить в баню не рекомендуется беременным женщинам из-за возможных негативных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. Собеседница подытожила, что в «парилку» лучше не приводить маленьких детей.

Ранее основатель Школы банного мастерства банщик и травник Василий Ляхов рассказал, что баню не стоит посещать людям с хроническими заболеваниями в период их обострения, а также психическими и неврологическими заболеваниями, поскольку любая внештатная ситуация может привести к тому, что человек обожжется кипятком или травмируется об острую грань. Специалист также назвал противопоказаниями для посещения парной или сауны повышенную температуру, высокий риск образования тромбов и состояние алкогольного опьянения.