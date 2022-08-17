Терапевт рассказала, как пережить жару в городе Терапевт Ярцева рассказала, что в жару нужно сидеть дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время жары очень важно не выходить на улицу в часы пика температуры с 11 до 16 часов, заявила «Народным Новостям» врач-терапевт Ирина Ярцева. Она добавила, что во время прогулок лучше иметь при себе воду.

Все дела и прогулки лучше совершать до 11 утра, а потом после 16 часов. С собой должна быть всегда вода. Соблюдение питьевого режима — это единственное, что помогает организму регулировать теплообмен. Воду лучше пить комнатной температуры, она не должна быть ледяной. Очень важно много пить пожилым людям и младенцам, — объяснила врач.

Ярцева отметила, что во время жары нужно носить одежду светлых тонов, которая не должна сковывать движения. Помимо этого, важно носить легкие головные уборы и не нужно находиться под открытым солнцем долго.

Она также сообщила, что если дома есть кондиционер, то нужно установить не сильно низкую температуру. Не должно быть слишком большой разницы между температурой в помещении и на улице.

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