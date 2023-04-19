Терапевт рассказала, что категорически нельзя есть перед сном Терапевт Чиркова: на ночь категорически нельзя есть фастфуд, шоколад и добавлять в еду специи

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На ночь категорически нельзя есть фастфуд, добавлять в блюда специи и пить кофе, заявила NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Эксперт объяснила, что «быстрая еда» содержит много жира и стимулирует выработку кислоты в желудке, провоцируя изжогу.

На ночь категорически нельзя употреблять фастфуд, в нем слишком много жира, стимулирующего выработку кислоты в желудке, что приводит к изжоге. Специи перед сном также вызывают изжогу. Кофеин содержится не только в кофе, но и в шоколаде, и оказывает возбуждающее действие на нервную систему, что повышает риск бессонницы. Белок в большом количестве замедляет пищеварение. Лучше всего перед сном съесть свежие овощи, — добавила медик.

Она подчеркнула, что любая еда на ночь отрицательно влияет на человеческий организм, способствует ожирению, заболеваниям ЖКТ, развитию усталости на фоне нарушений сна.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала «Радио 1», что мытье мяса или рыбы в раковине перед приготовлением может стать причиной заражения сальмонеллезом. Специалист рассказала, что мыть эти продукты не обязательно, так как они пройдут достаточную термическую обработку. По ее словам, овощи и фрукты надо мыть обязательно, так как на их кожуре могут быть гельминты или вредные химикаты.