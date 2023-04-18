Диетолог рассказала, почему мясо и рыбу не стоит мыть перед приготовлением Диетолог Соломатина предупредила, что мытье мяса и рыбы в раковине чревато сальмонеллезом

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Мытье мяса или рыбы в раковине перед приготовлением может стать причиной заражения сальмонеллезом, заявила в беседе с «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист рассказала, что мыть эти продукты не обязательно, так как они пройдут достаточную термическую обработку.

Мы же не будем мясо есть сырым, мы будем его обрабатывать, поэтому мыть его не стоит... Нас могут подстерегать такие опасности, как сальмонеллез. Например, мы помыли курицу, если она была больна, то капли с нее растеклись по раковине. Потом мы туда кладем овощи, фрукты и посуду. Таким образом, мы можем заразиться, — объяснила врач.

По ее словам, овощи и фрукты надо мыть обязательно, так как на их кожуре могут быть гельминты или вредные химикаты. Они могут попасть в организм, даже если срезать кожицу — человек часто держится руками за мякоть.

Бывает, что мы покупаем упакованный фрукт, на вид он кажется чистым, но, зачастую, чтобы его довезти, используются фунгициды. Они могут вызвать отравление, поэтому лучше помыть. Что касается зелени, то тоже лучше мыть, потому что неизвестно, кто ее трогал и откуда вез, — подчеркнула специалист.

Для мытья овощей и зелени со своей грядки медик порекомендовала использовать воду с добавление соды, уксуса или специальных моющих средств, а после мытья обязательно вытереть продукты насухо.

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