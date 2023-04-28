Терапевт рассказала, чем шмелиный укус отличается от осиного Терапевт Близнюк: укусы шмелей не так болезненны, как осиные, но вызывают долгий отек

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Шмели кусают людей реже, чем осы, их укусы не такие болезненные, но вызывают зуд и отек, сохраняющиеся несколько дней, рассказала NEWS.ru терапевт Елена Близнюк. Эксперт добавила, что интоксикация ядом этих насекомых также не провоцирует повышение температуры.

Шмели кусают реже, чем осы, и их укусы менее болезненны. Жало шмеля в теле не остается. Температура после укуса обычно не повышается. Симптоматика местная — отек, покраснение, зуд. Эти симптомы возникают или сразу после укуса, или спустя несколько часов и, как правило, через пару часов исчезают. Но иногда зуд и отек сохраняются несколько дней, — отметила медик.

Она подчеркнула, что при укусе шмеля необходимо приложить холодный компресс или примочку с раствором пищевой соды — чайная ложка на стакан воды для уменьшения зуда и жжения. Близнюк также посоветовала принять антигистаминное средство и воспользоваться противозудными мазями. Для снятия общей токсической реакции также следует пить побольше воды на протяжении всего дня, избегать тяжелых физических нагрузок и алкоголя.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Эксперт отметил, что если укус насекомого придется на область груди, шеи и лица, то он может стать летальным из-за большого количества сосудов. Он при этом уточнил, что укусы отличаются различными последствиями из-за разных свойств насекомых.