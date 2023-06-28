Терапевт рассказал, чем купание в природных водоемах опасно для детей Терапевт Раменский: речная вода опасна для детей, в ней содержатся нефтепродукты, пестициды и сальмонелла

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Купание в природных водоемах — реках, озерах и морях — опасно для детей, так как ребенок может заразиться сальмонеллой или отравиться нефтепродуктами или пестицидами, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он отметил, что места для отдыха на пляже нужно выбирать как можно дальше от предприятий и сельхозугодий.

Речная или морская вода может содержать различные химические вещества, такие как пестициды, удобрения или нефтепродукты, которые могут быть опасны для здоровья детей. Поэтому рекомендуется выбирать места для купания, которые не находятся рядом с промышленными или сельскохозяйственными зонами. Однако, если ребенок все же проглотил воду и появляются симптомы отравления: такие как тошнота, рвота, боли в животе или диарея, обратитесь за медицинской помощью, — подчеркнул Раменский.

По его словам, если ребенок проглотил воду и появились симптомы отравления: тошнота, рвота, боли в животе или диарея, нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что при летнем отдыхе с детьми у водоемов необходимо соблюдать ряд важных мер безопасности. По ее словам, маленькие дети всегда должны находиться на расстоянии вытянутой руки от родителей, а для купания нужно выбирать только официально разрешенные водоемы.