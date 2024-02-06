Стало известно, как чиханье может повредить мозг Терапевт Малиновская: чиханьем с зажатым носом можно повредить мозг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чихать необходимо с открытым ртом, а не с зажатым носом, чтобы не дать слизи уйти обратно в горло или слуховые трубы, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. Она добавила, что чиханье с зажатым носом чревато перфорацией барабанной перепонки и повреждением пищевода или головного мозга.

В ряду осложнений чиханья с зажатым носом — эмфизема средостения, перфорация барабанной перепонки, и даже разрыв аневризмы головного мозга. Ни в коем случае не зажимайте нос, чтобы чихнуть потише! «Ударная волна» может повредить сосуды носоглотки, пищевод, а иногда и даже головной мозг, — отметила Малиновская.

Она подчеркнула, что микробы также не должны попадать на окружающих, поэтому на людях лучше прикрывать рот, но не ладонью, а локтем согнутой руки. Малиновская напомнила, что, несмотря на желание чихнуть беззвучно на публике, нос нельзя зажимать, так как воздух выходит через нос со скоростью до 120 м/с, создавая давление на внутренние стенки свыше 100 мм. рт. ст.

При чиханье воздух выходит через нос со скоростью 120 метров в секунду и создаёт давление на внутренние стенки более 100 мм рт.ст. Если создать преграду, то давление распределится по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом, что чревато повреждением сосудов. Кроме того, микробы, от которых организм избавляется во время чиха, соответственно, остаются в нем, — подытожила Малиновская.

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