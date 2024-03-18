Терапевт предупредила об опасности мокрых ног Терапевт Серебрякова: из-за промокших ног может развиться пневмония

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Многие неприятные заболевания, в том числе ангина, бронхит и пневмония, могут развиться из-за промокших ног, рассказала в беседе с РИАМО врач-терапевт кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова. В связи с этим она призвала избегать ношения обуви, пропускающей влагу.

Промокшие ноги могут стать причиной развития многих неприятных заболеваний, включая простуду, ангину, бронхит и пневмонию. Влага на ногах способствует охлаждению организма, ухудшает кровообращение и создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что для профилактики этих неприятностей необходимо держать ноги в сухости и тепле, пользоваться удобной обувью, а также менять носки при первых признаках влажности. Врач напомнила, что весной традиционно происходит рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями, в том числе гриппом, простудой, что объясняется снижением иммунитета после зимы, а также более активной циркуляцией вирусов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предупредил о высоком потенциале штамма вируса птичьего гриппа H7N9 для начала новой пандемии. По его словам, сейчас эта разновидность заболевания фиксируется в Китае и Юго-Восточной Азии.