Терапевт предостерегла от прогулок в новогоднюю ночь в легкой одежде Терапевт Московченко: прогулки в новогоднюю ночь в легкой одежде приведут к переохлаждению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Врач-терапевт Анастасия Московченко в разговоре с NEWS.ru предупредила россиян об опасности прогулок в легкой одежде в новогоднюю ночь. По ее словам, прогулки могут привести к простуде, общему переохлаждению организма или обморожению, особенно на фоне употребления алкоголя, дающего обманчивое ощущение тепла.

Надо помнить, что новогодняя ночь хоть и праздничная, это не отменяет того, что это зимняя ночь, на улице отрицательные температуры, холодно. При употреблении спиртного происходит расширение сосудов, и человек чувствует приятный прилив тепла, что дает обманчивое ощущение, что море по колено, что на улице не так холодно, но мороз все равно свое дело делает, — подчеркнула врач.

Московченко рекомендовала одеваться в несколько слоев и по погоде, носить шапку, шарф и перчатки или варежки. Она уточнила, что для переохлаждения достаточно побыть в легкой одежде несколько минут.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в российской столице выпадет большое количество снега, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на пять-восемь сантиметров. Интенсивность снегопада увеличится во вторник, 27 декабря, в отдельных местах он будет сильным. Снегопад продолжится в ночь на среду, 28 декабря, а также в первой половине дня.

При этом температура воздуха в течение недели будет повышаться. Уже 27 декабря она с утренних минус шести — минус восьми градусов вырастет до ноля — минус двух градусов вечером. 28 и 29 декабря в дневные часы температура воздуха в Москве составит от ноля до минус двух градусов, 30 декабря — от минус трех до плюс двух градусов.