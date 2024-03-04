Терапевт объяснила, зачем нужны пребиотики Терапевт Зубарева: пребиотики укрепляют иммунитет и защитную функцию кишечника

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Пребиотиками называются пищевые соединения, представляющие собой сложные углеводы, которые чрезвычайно важны для организма, так как укрепляют иммунитет и снижают риск развития опасных заболеваний, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, нутрициолог Наталья Зубарева. По ее словам, пребиотики являются источником питания для бифидобактерий, лактобактерий и других полезных соединений в кишечнике, они благотворно влияют на микробиом и самочувствие человека.

Пребиотики укрепляют иммунитет и усиливают защитную функцию кишечника, очищают его от токсинов и нормализуют работу ЖКТ. Благодаря их воздействию снижаются риски развития сердечно-сосудистых патологий, ожирения, диабета, онкологических заболеваний, — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что пребиотиками богаты такие продукты, как отруби, цельнозерновая пшеница, овощи, особенно спаржа, чеснок и лук. Также пребиотики содержатся в бананах, ягодах и в цикории.

По словам врача, помимо пребиотиков в нормальной работе кишечника участвуют также пробиотики и синбиотики. Пробиотики — это лактобактерии и бифидобактерии, подавляющие рост болезнетворных бактерий и останавливающие развитие патологических состояний. Синбиотики же являются сочетанием пребиотиков и пробиотиков, когда они взаимно усиливают и дополняют действие друг друга. Распространенным примером синбиотика является всем известная квашеная капуста, отметила Зубарева.

Ранее врач-гастроэнтеролог Егор Язов рассказал, что дисбактериоз, или нарушение микрофлоры кишечника, зачастую проявляется после приема антибиотиков, и восстановление этого сложнейшего сообщества микроорганизмов необходимо для нормального функционирования всех систем человека. При этом, по словам специалиста, норма состава микробиоты у каждого человека индивидуальна, поэтому единого лекарства от дисбактериоза не существует.