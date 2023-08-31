Терапевт объяснила, почему россиянам нужно тренировать мышцы ног Терапевт Иванова: тренированные ноги помогают сердцу нормально работать

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Мышцы ног — одни из самых крупных и мощных в организме человека, от их тонуса во многом зависит состояние сердечно-сосудистой системы, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Врач отметила, что тренированные ноги помогают быстрее адаптироваться к физическим нагрузкам, повышают выносливость и улучшают гибкость.

Тренировка ног позволяет улучшить физическую форму, силу, выносливость и гибкость. Происходит выброс таких гормонов, как кортизол, тестостерон и гормон роста. Тестостерон способствует восстановлению мышц в кратчайшие сроки, наращиванию мышечной массы, а также позволяет лучше справляться с физической нагрузкой. Кортизол помогает реагировать на стресс и ускоряет жировой обмен, — добавила Иванова.

Медик подчеркнула, что гормон роста способствует заживлению ран, укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм. Она также заявила, что во время любой тренировки, в том числе мышц ног, выделяются эндорфины — так называемые гормоны счастья, улучшающие настроение и снижающие уровень стресса и тревоги.

Ранее Иванова отметила в беседе с NEWS.ru, что тренировка ягодичных мышц помогает сохранить правильную осанку и красивую походку. По ее словам, такие упражнения также позволяют укрепить мышечный и костный корсеты, что имеет большое значение для здоровья. Кроме того, тренировка ягодичных мышц способствует профилактике опасных заболеваний.