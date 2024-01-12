Терапевт объяснила, как должен выглядеть язык здорового человека Терапевт Тен: язык здорового человека должен быть бледно-розовым и без налета

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Язык здорового человека должен быть бледно-розового цвета, без налета, с четко различимыми сосочками, а также срединной складкой, рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен. Медик добавила, что в норме на языке может образоваться легкий налет белесого цвета.

В норме язык бледно-розовый, четко видны сосочки и срединная складка. Возможен легкий налет белесоватого цвета, но он не является признаком заболевания, если он легко удаляется зубной щеткой, если после его удаления язык не кровоточит, человек не испытывает дискомфорта, не образуются язвы, если налет не зловонный. Это признаки здорового языка, — отметила Тен.

Она подчеркнула, что специалисты оценивают несколько параметров: размер языка, цвет, визуализацию сосочков, наличие отпечатков зубов, сухой ли он или влажный, имеются ли трещины, язвы, налет различного цвета.

Мы смотрим и на цвет слизистой, и на возможный налет на языке, в зависимости от местоположения налета: у корня, по всему языку, насколько он плотный, переходит ли он на противоположную сторону языка, имеется ли у него неприятный запах, какого он цвета, — подытожила Тен.

Терапевт Варвара Рубан ранее предупредила, что морозная погода может представлять серьезную опасность для здоровья, главные риски связаны с переохлаждением органов дыхания и конечностей. Она также отметила, что одежда в такую погоду должна защищать от холода не только все тело, но и лицо.