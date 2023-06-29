Терапевт назвала плюсы и минусы витаминных капельниц Терапевт Сокол рассказала о важности системного подхода к пациенту при IV-терапии

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Большинство современных людей живут в условиях хронического дефицита белка, витаминов и микроэлементов, при этом восполнение нехватки нужных веществ через прием таблеток происходит медленно и в ряде случаев неэффективно, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-терапевт Анна Сокол. По ее словам, одним из наиболее действенных и безопасных способов борьбы с дефицитом микронутриентов является IV-терапия (англ. Intravenous Therapy — «внутривенная терапия»), однако при ее применении важен системный подход к пациенту.

Врач рассказала, что IV-терапия может назначаться для коррекции выявленного дефицита витаминов, минералов, микроэлементов, для помощи организму при восстановлении после инфекционных заболеваний, в качестве дополнительной поддержки при хронических заболеваниях, при стрессе и хронической усталости, а также в рамках косметологических процедур.

По словам терапевта, благодаря внутривенной терапии препараты максимально быстро и полно попадают в ткани, причем без негативных реакций со стороны ЖКТ.

Сокол при этом подчеркнула, что в вопросе внутривенной терапии важно найти системный подход к пациенту, курс должен проводить грамотный врач, а препараты должны быть сертифицированы.

В настоящее время многие зарубежные препараты, применяемые в IV-практике, недоступны на территории РФ. <...> Кто-то доставляет готовые коктейли курьерами, знакомыми, в общем, как угодно, и не всегда соблюдены условия транспортировки и хранения лекарственных средств, — предупредила врач.

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