Терапевт назвала основные симптомы камней в почках Терапевт Тимощенко: симптомом камней в почке являются приступы боли в пояснице

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Мочекаменная болезнь, обычно, протекает без четкой клинической симптоматики вне эпизодов «почечной колики», рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик подчеркнула, что признаками «камней» являются приступы боли в животе или пояснице.

Мочекаменная болезнь, как правило, не дает четкой клинической симптоматики вне эпизодов «почечной колики» или движения камней по мочевыводящих путям. Колика проявляется приступами боли в животе или поясничной области, перемещающего характера, в том числе иррадиацией в пах, — добавила врач.

Она отметила, что человека должна насторожить видимая кровь в моче или изменение ее цвета до мутного, розового с неприятным запахом. Тимощенко также заявила, что недуг дает о себе знать высокой температурой, а также симптомами интоксикации в виде слабости, озноба, тошноты и рвоты.

Она подчеркнула, что образование камней провоцируют заболевания ЖКТ, ассоциированные с нарушением всасывания, в частности, состояния после резекции кишечника, бариатрических операций, мальабсорбции и болезни Крона.

Ранее уролог Виген Малхасян рассказал, что для лечения мочекаменной болезни могут использоваться консервативные методы, в том числе защелачивание мочи с помощью специальных препаратов. В беседе с aif.ru он пояснил, что метод растворения может применяться только в том случае, если камни сформированы из мочевой кислоты.