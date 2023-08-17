Терапевт назвала лучший напиток для утоления жажды в жару Терапевт Воробьева назвала чистую воду без добавок лучшим средством от жажды

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Самым лучшим средством утолить жажду в жаркую погоду является чистая вода температурой 20-22 градуса, рассказала в беседе с РИАМО заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьева. По ее словам, минеральная вода также подходит для этой цели, но ее употребление лучше ограничить.

Неплохо справляется с жаждой и минеральная вода, но более полулитра в сутки лучше не пить, — посоветовала специалист.

Кроме того, терапевт назвала хорошим способом борьбы с жаждой употребление чая или травяных сборов, чего нельзя сказать о сладких напитках, так как лимонады, газировки и соки не утоляют жажду из-за высокого содержания сахара.

Издание напоминает, что в Московском регионе установилась жаркая погода с температурой воздуха 17 августа до плюс 29 градусов, а 18 августа — до плюс 31 градуса.

Ранее врач — диетолог-нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала, что пузырьки, содержащиеся в газированных напитках, попадая в желудок, наносят микроудары, вызывая повреждения слизистой. По словам врача, особенно это опасно для людей, страдающих такими заболеваниями ЖКТ, как гастриты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, энтериты и «синдром дырявого кишечника».