Терапевт назвала главные симптомы сахарного диабета Терапевт Пивоварова: при диабете возникает сильная жажда и резкая потеря веса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными симптомами сахарного диабета второго типа является резкая потеря веса, жажда, а также учащенное мочеиспускание, особенно ночью, рассказала NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. Она отметила, что сильный голод не всегда говорит о развивающимся неизлечимом недуге.

Говорит ли желание постоянно есть сладкое о наличии сахарного диабета? Нет, скорее, о повышенном расходе энергии при физической или умственной нагрузке, так как глюкоза – основной источник питания нервной и мышечной тканей нашего организма. При сахарном диабете, как правило, возникает жажда, резкая потеря массы тела и учащенное мочеиспускание, особенно в ночные часы, — отметила Пивоварова.

По ее словам, именно эти три признака указывают о нарушении эндокринной функции поджелудочной железы. Медик подчеркнула: для профилактики диабета рекомендуется ограничивать ежедневное потребление сахара. Она объяснила; vаксимально рекомендуемое ежедневное количество для взрослых составляет 30 граммов или семь чайных ложек в день, учитывая наличие глюкозы во фруктах, овощах и других продуктах.

Диетолог Полина Васильева ранее заявила, что подсластитель из стевии следует исключить из рациона людям с пониженным давлением, а также с заболеваниями ЖКТ. По ее словам, это растение, экстракт которого в 200–250 раз слаще сахара из-за содержащихся в нем гликозидов. Как отметила врач, негативное воздействие стевии на организм возможно, если превышается допустимая норма потребления.