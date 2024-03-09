Стало известно, для кого опасен натуральный подсластитель из стевии Диетолог Васильева: стевию не стоит употреблять при пониженном давлении

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Подсластитель из стевии следует исключить из рациона людям с пониженным давлением, а также с заболеваниями ЖКТ, сообщила «Газете.Ru» врач-диетолог Полина Васильева. По ее словам, стевия — это растение, экстракт которого в 200–250 раз слаще сахара из-за содержащихся в нем гликозидов.

Результаты исследований показали, что регулярное употребление эссенции из стевии способствует снижению артериального давления. Поэтому ее не стоит употреблять людям со склонностью к пониженному давлению, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Негативное воздействие стевии на организм человека возможно, если превышается допустимая норма употребления (4 мг на 1 кг массы тела в сутки), — рассказала специалист.

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