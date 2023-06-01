Терапевт назвала главные летние угрозы для детей Терапевт Чиркова: главными угрозами для детей летом являются кишечная палочка, клещи и змеи

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru призвала взрослых следить, чтобы дети регулярно мыли руки и пили чистую воду. Медик добавила, что лето — период кишечных инфекций. Врач напомнила, что при высоких температурах в питательной среде микробы размножаются с огромной скоростью.

Лето — период кишечных инфекций. Бактерии, простейшие и вирусы подстерегают тех, кто забыл о нормах гигиены. Учите детей регулярно мыть руки, пить чистую питьевую воду и не глотать воду в водоёмах при купании. Также напоминаю всем о том, что при высоких температурах в питательной среде болезнетворные микробы размножаются с огромной скоростью. Поэтому еда, которой вы кормите ребёнка, должна быть свежей, — подчеркнула Чиркова.

Эксперт также призвала не игнорировать национальный календарь прививок на фоне выявленных случаев кори в России и за ее пределами. По ее словам, перед отпуском в экзотических странах лучше проконсультироваться с инфекционистом и при необходимости привиться от эндемичных для места поездки заболеваний.

Также помните о клещах, которые будут активны еще весь июнь. Осматривайте детей после прогулок на природе, в том числе в городских парках. В случае присасывания клеща не пытайтесь удалить его самостоятельно, немедленно обращайтесь в травмпункт. Там насекомое извлекут и проведут ребенку профилактические мероприятия против возможных инфекций, — рассказала Чиркова.

Медик призвала учить детей безопасному поведению на природе, так как в Подмосковье в текущем году развелось много гадюк. По ее словам, их укус не смертелен, но для маленького ребенка представляет серьезную проблему.

Лучше предотвращать такие ситуации, но в случае укуса надо срочно отсосать яд из ранки (если нет повреждений во рту или на губах) или выдавить аккуратно пальцами, промыть ранку водой, зафиксировать конечность, как при переломе, быстро отвезти в больницу, по дороге давая пить много воды, — резюмировала Чиркова.

Самцы клещей представляют такую же опасность, как и самки, ранее предупредили в Роспотребнадзоре. У особей при этом наблюдаются различия в питании. Так, самки присасываются к жертве в течение нескольких суток, в то время как самцы могут прикрепиться к человеку всего за полчаса, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на ведомство.