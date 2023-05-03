Терапевт назвал продукты и привычки, «убивающие почки» человека Терапевт Раменский: почки человека убивают соль, кофеин и злоупотребление алкоголем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приготовленный кофе в кофейне

Терапевт Павел Раменский рассказал NEWS.ru, что почки человека «убиваются» злоупотреблением алкоголем, напитками с кофеином, а также обилием соли в рационе. Врач напомнил, что парный орган отвечает в организме за очищение крови от токсинов и отходов, а также поддерживает баланс минералов и воды в организме.

Почки — парный орган, очищающий кровь от отходов и токсинов, поддерживающий баланс воды и минералов в организме. Но некоторые продукты и вредные привычки убийственно на них воздействуют. Это избыток соли в рационе, так как она провоцирует повышение давления, негативно влияющего на почки. Это напитки с кофеином, провоцирующие образование камней в почках. Это злоупотребление алкоголем, вызывающим дегидратацию организма, что пагубно сказывается на почках, — подчеркнул медик.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым людям пить до двух литров воды в день. По его словам, это необходимо для улучшения работы сердца и всего организма в целом. Эксперт также посоветовал пожилым употреблять некрепкий зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, положительно влияющими на работу сердца. Кроме того, содержат много витаминов, микроэлементов и калия фруктово-овощные соки.