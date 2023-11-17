Терапевт назвал эффективные способы перестать икать Терапевт Жито: побороть икоту помогут легкое надавливание на глаза и стакан воды

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Перестать икать реально, если немного надавить указательными пальцами на прикрытые веками глазные яблоки, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Он добавил, что избавиться от рефлекторного нарушения внешнего дыхания также поможет стакан холодной воды, так как за счет перераспределения нервных импульсов состояние прекратится.

Успокойтесь, не переживайте. Выпейте стакан холодной воды — за счет перераспределения нервной импульсации икота прекратится. Выйдите на улицу, сделайте дыхательную гимнастику, она снимет спазм мышечных волокон диафрагмы. Слегка надавите указательными пальцами на закрытые глазные яблоки, тем самым прекращая избыточную стимуляцию блуждающего нерва в желудке за счет переключения на глазные яблоки, — подчеркнул Жито.

Медик отметил, что перестать икать можно, если прополоскать ротоглотку теплой или, наоборот, холодной водой — за счет стимуляции нервных окончаний на задней стенке глотки происходит переключение нервного импульса.

Врач добавил, что икота иногда является не физиологическим проявлением, если происходит обратный ток воздушных масс и их перераспределение, из-за чего возникают соответствующие симптомы, зачастую болевые. Жито подытожил, что кратковременная икота является «относительно не страшным явлением».

Невролог Александр Евдокимов ранее рассказал, что если человек замечает, что стал чаще зевать, ему следует немедленно обратиться к врачу. По его словам, данное явление возникает после инсультов. Он добавил, что зевание может предшествовать инфарктам.