Терапевт назвал болезни, при которых постоянно хочется соленой еды Терапевт Ионов связал желание есть соленую пищу с поражением ЦНС

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Постоянное желание съесть соленую пищу может указывать на нарушение водно-электролитного обмена или нехватку хлорида натрия в крови, которая способна привести к поражению центральной нервной системы, заявил NEWS.ru врач-терапевт, профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, нехватка хлорида натрия также может вызывать апатию, вялость и постоянную сонливость.

Специалист напомнил, что соль играет важную роль в поддержании работы центральной нервной системы, однако ее избыток грозит развитием различных заболеваний, в том числе желчнокаменной болезни или сахарного диабета. Дефицит соли в организме также представляет опасность для здоровья, так как является одной из причин поражения ЦНС и нарушения рефлекторной деятельности.

Эти патологии, как правило, наследственные. На их наличие также может указать ненормальный уровень pH в организме. В этом случае необходима помощь эндокринолога, — подчеркнул специалист.

Желание съесть соленую пищу может быть связано и с нарушением водно-электролитного обмена. В норме уровень pH в организме человека составляет от 7,2 до 7,4 единицы, однако если он сдвинут в щелочную сторону, то организму требуется больше соли, объяснил Ионов.

Терапевт Ирина Баранова ранее рассказала, какие симптомы указывают на развитие заболеваний, связанных с работой щитовидной железы. По ее словам, к их числу относятся вялость, апатия, беспокойство, а также нервозность и сонливость.