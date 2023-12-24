От минус 45 до плюс 8 градусов: какой будет погода в РФ с 25 по 31 декабря Метеоролог Цыганков: с 25 по 31 декабря будет тепло в большинстве регионов РФ

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Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал NEWS.ru, какая погода ожидает россиян с 25 по 31 декабря. По его словам, на большей части страны температура будет выше климатической нормы на 4–6 градусов. Настоящие зимние морозы ожидаются только в восточной части России. Там же, по словам метеоролога, на следующей неделе будет очень ветрено. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Будут ли снегопады в Москве и Центральной России

В столице, по словам Анатолия Цыганкова, в начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. Он спрогнозировал, что по ночам в Москве столбики термометров будут опускаться до 4–8 градусов мороза, а днем температура установится на отметке около −4 градусов.

«В Москве сначала немного похолодает, потом, во второй половине недели, опять потеплеет», — отметил метеоролог.

В других регионах Центральной России температурный фон установится в диапазоне от −4 до 0 градусов. Нулевая температура, например, ожидается в Черноземье. В целом на европейской территории страны температурный фон с 25 по 31 декабря будет примерно на четыре градуса выше климатической нормы, рассказал Цыганков.

Что касается осадков, то в столичном регионе умеренный снегопад пройдет в выходные. А к понедельнику осадки заметно уменьшатся. Такая же ситуация и в близлежащих регионах, уточнил метеоролог.

«Но на неделе на этой территории может идти снег и мокрый снег», — предупредил он, уточнив, что сильных снегопадов, как в предыдущие недели, в столице не ожидается.

В Московском регионе, как и на других территориях Центральной России, метеоролог спрогнозировал ветреную погоду. По словам Анатолия Цыганкова, скорость порывов местами будет достигать 12 метров в секунду.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что ждать от циклона на северо-западе

Температура около климатической нормы ожидается и в Ленинградской области с 25 по 31 декабря, рассказал Анатолий Цыганков. По его прогнозам, в Санкт-Петербурге днем ожидается 4–6 градусов мороза, по ночам будет немного холоднее. В Коми на следующей неделе метеоролог спрогнозировал 8–12 градусов ниже ноля, в Мурманске — 9–11 градусов мороза.

«Над Ленинградской областью и Коми будет находиться центр циклона. Поэтому там температурный фон близок к норме. Но это не южный циклон, который несет обильные осадки. Поэтому сильных снегопадов на северо-западе России на следующей неделе не ожидается», — сказал он.

Анатолий Цыганков добавил, что в Санкт-Петербурге и более северных регионах на следующей неделе будет ветрено. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

«В Петербурге особенно ветрено будет около Финского залива», — рассказал метеоролог.

Где на следующей неделе будет аномально тепло

Анатолий Цыганков отметил, что температура выше нормы с 25 по 31 декабря ожидается на большей части территорий России. Так, например, в Сибири она превысит многолетние значения примерно на восемь градусов, на Урале и в Поволжье — на четыре градуса, сообщил он.

«Если брать минимальные ночные температуры, то с западного побережья Енисея и до Урала на следующей неделе ожидается около −4 градусов. Ближе к Салехарду будет немного холоднее — 8–12 градусов мороза. Такие же температуры установятся и на Урале», — рассказал Анатолий Цыганков.

Температура выше климатической нормы на следующей неделе ожидается и в Якутии. Там, по прогнозам метеоролога, столбики термометров будут показывать 35–40 градусов мороза днем и около −45 градусов ночью.

«Хоть эти значения и заметно выше климатической нормы, там все равно будут трещать морозы», — подчеркнул он.

Довольно тепло будет на юге России, добавил Анатолий Цыганков. По его прогнозам, в Ростове-на-Дону и в регионах к югу от него на следующей неделе ожидается от 0 до 4 градусов выше ноля ночью, днем — около +8 градусов.

«Такая же погода установится и на Кавказе. Но в горах там, естественно, будет холоднее. Кроме того, на Кавказе на следующей неделе ожидается сильный ветер до 17–20 метров в секунду», — сказал метеоролог.

Анатолий Цыганков добавил, что осадков в южных регионах с 25 по 31 декабря не будет. Зато, по его прогнозам, на Урале к среде ожидается снег: там пройдет атмосферный фронт с осадками 5–10 миллиметров.

«Снег ожидается на территориях между Екатеринбургом и Норильском. Там пройдет первый атмосферный фронт. Он и принесет снег. А второй фронт пройдет через Сыктывкар, Казань, Саратов, немного затронет Ростов-на-Дону и дальше уйдет в Белоруссию», — объяснил метеоролог.

Он уточнил, что второй фронт принесет осадки от двух до пяти миллиметров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где на следующей неделе ожидаются морозы

Анатолий Цыганков сообщил, что на территории России к востоку от Енисея на следующей неделе будет довольно холодно. По его словам, там температурный фон опустится на 4–6 градусов ниже климатической нормы.

«Это связано с новым циклоном, центр которого будет находиться в центре Красноярского края», — рассказал метеоролог.

Так, на следующей неделе на побережье Магаданской области Анатолий Цыганков спрогнозировал около −16 градусов, на материковой части региона — до −30 градусов. На Чукотке, по его прогнозам, с 25 по 31 декабря ожидается 24–28 градусов мороза, на Камчатке и Сахалине — около −20 градусов.

«Холодно будет и на Дальнем Востоке. На южных территориях вдоль Амура столбики термометров покажут около −24 градусов. В Чите ожидается до −28 градусов, в Иркутской области и на прилегающих территориях — 16–20 градусов ниже ноля», — сообщил Анатолий Цыганков.

Помимо низких температур, в этих регионах с 25 по 31 декабря будет дуть сильный ветер, уточнил метеоролог. По его словам, порывы будут достигать 17–20 метров в секунду. Такая ситуация, уточнил Анатолий Цыганков, будет наблюдаться на юге Сахалина, Курильских островах, на Чукотке, в Анадыри, на Ямале, Новой Земле. Зато осадков там не ожидается. На востоке России они обойдут материк и обрушатся в Тихий и Северный Ледовитый океаны, уточнил метеоролог.

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