Телеведущий Норкин опубликовал фото первого отпуска с новой женой

Известный телеведущий Андрей Норкин впервые отправился в путешествие с новой женой Ириной Бородиной. Они поехали к подмосковному источнику Гремячий ключ, и журналист опубликовал в своём Instagram некоторые фотографии.

Согласно легенде, Гремячий ключ забил из земли после молитвы Сергия Радонежского. Супруги осмотрели красоты природы, а также окунулись в купель.

Подписчики Норкина отметили счастье молодожёнов, особенно сделав упор на красоту глаз Ирины. Они сравнили их «с озёрами и голубым васильковым полем».

Как приятно на вас смотреть и любоваться! Глаза горят, счастье так и льётся, — написал один из пользователей соцсетей.

Предыдущая жена Норкина скоропостижно скончалась в 2020 году после 30 лет брака. Они вырастили детей, подрастают внуки. У Бородиной тоже есть трое внуков.