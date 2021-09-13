Телеведущий Норкин опубликовал фото первого отпуска с новой женой
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
16:14, 13 сентября 2021
Андрей НоркинФото: norkinntv/instagram.com
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Известный телеведущий Андрей Норкин впервые отправился в путешествие с новой женой Ириной Бородиной. Они поехали к подмосковному источнику Гремячий ключ, и журналист опубликовал в своём Instagram некоторые фотографии.
Согласно легенде, Гремячий ключ забил из земли после молитвы Сергия Радонежского. Супруги осмотрели красоты природы, а также окунулись в купель.
Подписчики Норкина отметили счастье молодожёнов, особенно сделав упор на красоту глаз Ирины. Они сравнили их «с озёрами и голубым васильковым полем».
Как приятно на вас смотреть и любоваться! Глаза горят, счастье так и льётся, — написал один из пользователей соцсетей.
Предыдущая жена Норкина скоропостижно скончалась в 2020 году после 30 лет брака. Они вырастили детей, подрастают внуки. У Бородиной тоже есть трое внуков.
Ранее сообщалось, что Норкин женился во второй раз спустя год после смерти своей супруги Юлии. Как стало известно, знаменитость взял в жёны свою давнюю подругу Ирину Бородину. Стоит заметить, что ещё до церемонии бракосочетания Норкин публиковал снимки вместе со своей, как оказалось, невестой. Само торжество, судя по фото, прошло достаточно скромно — пара обменялась кольцами в довольно сдержанных нарядах.