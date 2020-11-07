Телеведущий Андрей Малахов поддержал Артёма Дзюбу после скандала с видео

https://static.news.ru/photo/42deb652-21e0-11eb-bd11-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: instagram.com/malakhov007

Телеведущий Андрей Малахов заступился за капитана «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу после публикации скандального видео якобы с участием футболиста.

Так, в своём Instagram Малахов выложил фото в постели.

Постель в отеле — это не футбольное поле! — подписал свой снимок ведущий.

Интимное видео, предположительно, с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне от скандала, который возник вокруг Дзюбы.