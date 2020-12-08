Телеканалы заложили три часа в сетке вещания на пресс-конференцию Путина

https://static.news.ru/photo/cf937352-39ec-11eb-acda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские телеканалы отвели три часа эфирного времени на трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоится 17 декабря в полдень по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что мероприятие будет насыщенным и продолжительным. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мероприятие решено провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии.

Встречи российского лидера с представителями СМИ проходят ежегодно с 2001 года, за исключением периода с 2008 по 2012 год, в который пост президента России занимал Дмитрий Медведев. При этом пресс-конференция в 2001 году была самой непродолжительной по времени — 1 час 35 минут, а рекорд поставлен в 2008 году — тогда Путин отвечал на вопросы журналистов в течение 4 часов 40 минут, передаёт ТАСС.

Журналисты в эфире телеканала «Россия 24» сообщили о самых популярных вопросах, приходящих от россиян к пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Оказалось, что наиболее часто поднимаемыми темами в сообщениях от граждан являются пенсии, права дольщиков и дистанционное обучение, писал NEWS.ru.