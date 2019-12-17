https://static.news.ru/photo/df1a5f56-2161-11ea-ae76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские телезрители получат возможность провести новогоднюю ночь в кругу звёздных знаменитостей. Первый канал обещает необычные дуэты, «Россия 1» представит классический «Голубой огонек», а НТВ приглашает россиян на «квартирник у Маргулиса».

Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание отмечает, что декорациями для «Новогодней ночи на Первом» стали улицы декабрьской Москвы. Звездные дуэты составят Филипп Киркоров и Полина Гагарина, Дима Билан и Вера Брежнева, другие исполнители.

Самым оригинальным, наверное, можно назвать тандем Витаса и танцора Сергея Полунина. Три часа прославленный артист балета импровизировал под звуки пронзительного голоса Витаса в павильоне «Космос» на фоне звёздного неба, — цитирует издание пресс-службу Первого канала.

Канал «Россия 1» перед «Голубым огоньком» покажет «Парад звезд», в котором итоги года подведут Анна Ковальчук и Андрей Малахов. Россияне услышат поздравления от Дональда Трампа (его роль исполнит Юрий Стоянов), Эмманюэля Макрона (Юрий Аскаров) и Владимира Зеленского. В роли последнего предстанет узбекский рабочий Умид Исабаев, которого благодаря сходству с украинским лидером называют двойником Зеленского.

После «Парада звезд», выступления президента России и боя курантов зрители смогут насладиться праздничным «Голубым огоньком». В эфире этого канала также покажут звёздные дуэты, в частности вместе споют Григорий Лепс и Диана Арбенина, Николай Басков и Тамара Гвердцители.

НТВ на праздничный «квартирник у Маргулиса» пригласил главных рокеров России. Всего выступят 70 музыкантов, среди которых будут Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Александр Розенбаум, Светлана Сурганова и Лариса Долина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак в новогоднюю ночь станет главным объектом шуток в программе «Прожарка» на канале ТНТ 4. «Прожарка» — юмористическое шоу, в основе которого лежит жанр «комедия оскорблений», суть которой — жёсткая сатира оппонента. Прежде главными героями программы становились комики Семён Слепаков, Павел Воля и Руслан Белый.