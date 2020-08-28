Телеканал «Царьград» подал в суд на Google

https://static.news.ru/photo/e0a8d774-e945-11ea-a9b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский телеканал «Царьград» направил в Арбитражный суд Москвы иск в отношении американской компании Google и её представительства в РФ.

Исковое заявление зарегистрировано 27 августа. В качестве ответчиков в нём указаны Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл», передаёт ТАСС.

Поводом для обращения в арбитраж послужила блокировка аккаунта телеканала на YouTube. В Google пояснили, что это связано с «законом о санкциях и нарушением правил торговли». Дело в том, что глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев является одним из фигурантов санкционного списка, сформированного ЕС в связи с событиями на Украине в 2014 году.

В начале августа телеканал пожаловался на блокировку аккаунта на YouTube в Генпрокуратуру России.

Ранее NEWS.ru писал, что в Общественной палате предложили найти общий вариант борьбы с Google, которая отказывается работать в рамках законодательства России, и ввести существенные штрафные санкции с общемирового оборота корпорации. По словам экспертов, в РФ недостаточно отстроена защита своего цифрового пространства, чем пользуются Google и другие игроки, зарабатывая на российской территории и вдобавок диктуя свои правила.