Телеканал «Царьград» подал в суд на Google

Российский телеканал «Царьград» направил в Арбитражный суд Москвы иск в отношении американской компании Google и её представительства в РФ.
Исковое заявление зарегистрировано 27 августа. В качестве ответчиков в нём указаны Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл»,
Поводом для обращения в арбитраж послужила блокировка аккаунта телеканала на YouTube. В Google пояснили, что это связано с «законом о санкциях и нарушением правил торговли». Дело в том, что глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев является одним из фигурантов санкционного списка, сформированного ЕС в связи с событиями на Украине в 2014 году.
В начале августа телеканал пожаловался на блокировку аккаунта на YouTube в Генпрокуратуру России.
Ранее NEWS.ru писал, что в Общественной палате предложили найти общий вариант борьбы с Google, которая отказывается работать в рамках законодательства России, и ввести существенные штрафные санкции с общемирового оборота корпорации. По словам экспертов, в РФ недостаточно отстроена защита своего цифрового пространства, чем пользуются Google и другие игроки, зарабатывая на российской территории и вдобавок диктуя свои правила.
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