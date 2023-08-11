Telegram впервые вошел в тройку лидеров объема трафика в России

Фото: Muhammed Ibrahim Ali

Мессенджер Telegram в июле впервые вошел в тройку лидеров среди сервисов с наибольшим объемом трафика, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на «большую тройку» отечественных сотовых операторов — МТС, Билайн и Мегафон. В компаниях отметили, что рост трафика наблюдался у мессенджера с начала года и достиг пиковых значений в середине лета.

Telegram в июле 2023 года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети Билайна, уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю. Такие данные получили специалисты блока по операторскому бизнесу, — рассказал представитель «Билайн».

При этом в компании отказались напрямую связывать рост трафика с появлением сторис, поскольку «взрывного роста не произошло».

По данным «Билайн», в июле трафик Telegram в сети вырос в 1,4 раза, при этом трафик YouTube сократился на 16%, а у VK он увеличился на 10%. Оператор называет такую тенденцию сезонной.

По версии «Мегафон», в июле Telegram занял третье место с показателем 8% роста, пропустив вперед YouTube (19,3%) и «ВКонтакте» (11,1%). Оператор здесь также зафиксировал умеренный рост мессенджера с начала года, отметив, что за 6 месяцев объем вырос на 37%.

В МТС в июле не наблюдали «аномального роста трафика» Telegram, при этом он также занимает третье место. В Tele2 Telegram не сумел войти в тройку лидеров, которую представили VK, YouTube и TikTok.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что «налог на трафик» для интернет-сервисов в России может стать обязательным. Минцифры вместе с операторами связи предложили обязать интернет-компании, формирующие «основной трафик на сетях связи», заключать договоры о его пропуске с операторами. Избавить от этого предложили компании из реестра ОРИ, который ведет РКН: «ВКонтакте», «Дзен» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Rutube.