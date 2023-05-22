В России могут ввести «налог на интернет-трафик» «Коммерсант»: «налог на трафик» для интернет-сервисов может стать обязательным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Налог на трафик» для интернет-сервисов в России может стать обязательным, сообщает «Коммерсант». Минцифры вместе с операторами связи предложили обязать интернет-компании, формирующие «основной трафик на сетях связи», заключать договоры о его пропуске с операторами. Избавить от этого предложили компании из реестра ОРИ, который ведет РКН: «ВКонтакте», «Дзен» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Rutube.

Как следует из Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы, объем трафика в России будет увеличиваться не менее чем на 25% в год.

Гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий считает, что инициатива направлена на получение отчислений от зарубежных компаний. Директор по технологии онлайн-кинотеатра ivi Евгений Россинский подтвердил, что компания уже платит за каналы связи с дата-центрами.

Это очень существенная статья расходов, которая ощутимо влияет на себестоимость наших услуг, — объяснил он.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что идея собирать деньги на инфраструктуру с интернет-компаний никогда не казалась реалистичной. Как сообщил источник на IT-рынке, заставить зарубежные компании платить «налог на трафик» вряд ли получится.

Очевидный вариант — блокировка зарубежного сервиса в РФ. Но сейчас, например, несмотря на то что юрлицо Google в РФ банкротится, а компания получила оборотный штраф 21,8 млрд руб. за отказ удалить запрещенный контент, сервисы Google в РФ не блокируют, поскольку полноценных аналогов нет, — сказал собеседник.

Ранее мобильный оператор МТС отменил бесплатную раздачу интернета. В качестве альтернативы пользователям предложили подключить специальный пакет интернета, который обойдется в 49 рублей в сутки (1470 рублей за 30 дней).