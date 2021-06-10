Телефонные мошенники придумал новую схему с угрозой убийства

https://static.news.ru/photo/09f0d9ca-3365-11ea-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новую схему вымогательства с привлечением ложных участковых и угрозами убийств родственников стали использовать в России телефонные мошенники. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель Москвы, ставший жертвой подобного обмана, рассказал в интервью агентству, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился участковым и сообщил, что в районе проживания собеседника якобы орудует ОПГ, занимается похищением людей и вымогательством. Так называемый «участковый» особо отметил, что уже были летальные случаи, и оставил свой номер телефона на случай поступления подобных угроз.

Через несколько дней мужчине снова позвонили. На этот раз другой неизвестный заявил о необходимости перевести деньги на представленные реквизиты, сообщив, что за жертвой следят уже два месяца и если он откажется выполнить требования, его зарежут или расстреляют, причём вместе со всей семьёй. Мужчину предупредили, что если кому-либо сообщит — его также ожидает расправа.

Потерпевший перезвонил «участковому». Тот посоветовал перечислить деньги, как того требовали вымогатели, пояснив, что будет проводиться спецоперация, преступников возьмут с поличным, а финансы затем вернутся их хозяину. При этом мужчину попросили соблюдать секретность и никому не рассказывать о происходящем.

Ещё через несколько минут перезвонил вымогатель и сообщил, что если деньги не будут перечислены, он приедет к своему оппоненту домой. Мужчина испугался и отправил 50 тысяч. Преступник заявил, что этого мало и потребовал заложить автомобиль. Потерпевшего остановил только случайный звонок одного из родственников, когда он уже ехал за деньгами под залог транспортного средства.

В тот же день потерпевший написал заявление в районе своего проживания. Там же ему сообщили, что участковый с названными именем и фамилией у них на самом деле есть, однако в дни, когда случился инцидент, он никому не звонил и в принципе не работал.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана — они обзванивают граждан с помощью роботов и просят подтвердить банковский перевод.