Сушить обувь промокшую обувь нужно начинать сушить сразу после возвращения домой, очистив от грязи, набив бумагой или вставив деревянные формодержатели, рассказал NEWS.ru технолог Алексей Еремеев. Он добавил, что шнурки и стельки лучше сушить отдельно.
Сушить промокшую обувь нужно при комнатной температуре с хорошей циркуляцией воздуха. Перед сушкой желательно набить бумагу или вставить деревянные формодержатели, которые позволят не допустить заломов и загибов обуви. Стельки и шнурки лучше высушить отдельно. Сушить обувь нужно как можно быстрее, сразу после того, как вы вернулись домой с мокрыми ногами, бережно очистить грязь, протереть тряпочкой, — отметил эксперт.
По его словам, лучшей защитой от воды является резиновая обувь, любая другая в ливень обязательно промокнет. Он подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что в начале прошлого века «все приличные люди» носили галоши, но сейчас от влаги защитят бесшовные бахилы. Еремеев добавил, что «забытый» способ уберечь обувь актуален и сейчас.
Врач-дерматолог Ольга Саперова ранее рассказала РИАМО, что ношение обуви на голую ногу может травмировать кожу и создать ощущение дискомфорта. Она отметила, что носить так ботинки неопасно, но лучше надевать носки, которые защитят ступни. По ее словам, без носков также увеличиваются риски развития грибковых и бактериальных инфекций.