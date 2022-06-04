Фигурант «дела Литвиненко» умер от последствий COVID Фигурант «дела Литвиненко» Дмитрий Ковтун умер от последствий COVID

Фото: AP/TASS

Дмитрий Ковтун

Предприниматель Дмитрий Ковтун, обвиняемый властями Великобритании в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умер от последствий коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что Ковтун скончался в одной из больниц Москвы.

Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий COVID-19, — говорится в сообщении.

Экс-сотрудник ФСБ Литвиненко бежал в Великобританию и умер в 2006 году вскоре после получения гражданства. До этого он написал книгу, в которой обвинил ФСБ во взрывах домов в России. Полиция назвала причиной смерти Александра Литвиненко отравление полонием-210 — редким радиоактивным веществом. Москва неоднократно требовала от Лондона рассекретить материалы дела и провести прозрачное и неполитизированное расследование. ЕСПЧ пришёл к выводу, что смерть Литвиненко была убийством, которое по указанию властей совершили россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несёт ответственность за отравление Литвиненко, частично удовлетворив иск его вдовы. Россию обязали выплатить женщине €100 тысяч в качестве моральной компенсации и ещё €22,5 тысячи на судебные издержки.