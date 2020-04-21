Таксисты попросили Собянина выдать маски

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о контроле за передвижением в регионе. По его словам, водителей без пропусков будут выявлять преимущественно в городах.

Он отметил, что такое решение принято из-за недостатка камер и наличия проходящих по Подмосковью федеральных трасс с транзитным движением. Оснащённость региона недостаточна, так как площадь области в 18 раз больше,...