Общество

Таксисты попросили Собянина выдать маски

21:39, 21 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители такси обратились к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с распространением коронавируса. Они попросили организовать централизованную раздачу масок.

Шофёры написали градоначальнику письмо, передаёт ТАСС. Они сообщили, что не могут купить средства защиты, так как их нет в магазинах.

Сейчас все сферы пострадали от угрозы развития новой коронавирусной инфекции, но нужно максимально оказать поддержку таксомоторным компаниям и водителям, которые ежедневно находятся на передовой и перевозят пассажиров, медиков, представителей других важных сфер, которые в эти дни работают, — подчёркивается в документе.

Таксисты должны иметь возможность выполнить требования, предписанные Роспотребнадзором.

Ранее в полиции призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. Как писал NEWS.ru, в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны, и контакты с ними грозят потерей денег и персональных данных.

Официальные цифровые пропуска оформляются бесплатно.

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