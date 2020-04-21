Таксисты попросили Собянина выдать маски

Водители такси обратились к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с распространением коронавируса. Они попросили организовать централизованную раздачу масок.
Шофёры написали градоначальнику письмо,
Сейчас все сферы пострадали от угрозы развития новой коронавирусной инфекции, но нужно максимально оказать поддержку таксомоторным компаниям и водителям, которые ежедневно находятся на передовой и перевозят пассажиров, медиков, представителей других важных сфер, которые в эти дни работают, — подчёркивается в документе.
Таксисты должны иметь возможность выполнить требования, предписанные Роспотребнадзором.
Ранее в полиции призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. Как писал NEWS.ru, в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны, и контакты с ними грозят потерей денег и персональных данных.
Официальные цифровые пропуска оформляются бесплатно.
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