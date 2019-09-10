https://static.news.ru/photo/8d9da4a8-d3e1-11e9-80e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рассмотрение дела Станислава Мельниченко, которого обвиняют в якобы оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере Екатеринбурга, продолжилось в Верх-Исетском мировом суде. В ходе заседания был допрошен тайный свидетель, личность которого скрыли простынёй.

Свидетель рассказал, что шёл мимо сквера, когда увидел «перепалку» между обвиняемым и сотрудником полиции. При этом он не смог сказать, когда был в сквере. Кроме того, он однозначно не ответил на вопрос о том, показывал ли Крюков своё служебное удостоверение, однако заявил, что точно слышал, как силовик представился.

Далее свидетель пояснил, что был задержан после того, как отошёл от места «перепалки». Он добавил, что его отпустили без суда и оформления административного штрафа. Адвокат Мельниченко потребовал раскрыть личность свидетеля, но суд это ходатайство отклонил, передаёт « Новый день ».

Ранее News.ru писал, что власти Екатеринбурга опубликовали видеоролики презентаций трёх возможных площадок для строительства в интересах РПЦ храма Святой Екатерины. Место для культового объекта чиновники ищут после того, как общественности удалось отстоять от застройки сквер в центре города.