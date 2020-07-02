Сына экс-сенатора Галлямова осудили на два года за наезд на полицейского

https://static.news.ru/photo/0510b23c-bc5d-11ea-9a97-fa163e074e61_660.jpg Тимур Галлямов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никулинский районный суд Москвы приговорил сына бывшего сенатора Амира Галлямова Тимура, совершившего наезд на сотрудника полиции, к двум годам лишения свободы. Наказание ему предстоит отбывать в колонии общего режима.

Вердикт пока в законную силу не вступил. Стороны могут обжаловать его в десятидневный срок, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в мае 2019 года на Кутузовском проспекте в Москве. Галлямов-младший, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser 200, был остановлен для проверки документов. В процессе общения с сотрудниками ГИБДД он вёл себя неадекватно и попытался уехать от них. При этом он задел машиной одного из полицейских, причинив его здоровью тяжкий вред.

Как писал NEWS.ru, в отношении Галлямова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти», его отправили под арест до 25 июля. Сын экс-сенатора признал свою вину и заявил, что сожалеет о случившемся. Он также признался, что в момент инцидента находился под действием наркотиков.