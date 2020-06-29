Сын свердловского депутата поселился в доме умершего ветерана

https://static.news.ru/photo/137afa8e-ba38-11ea-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении депутата думы города Тавда в Свердловской области и директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка» Людмилы Ермачковой. Её подозревают в афере с собственностью ветерана Второй мировой войны Григория Суслова.

По данным силовиков, пожилой человек владел домом 62 на улице Калинина. У него не было родственников, и он переехал в центр «Золушка», так как там, помимо несовершеннолетних, проживали и одинокие старики.

В 2005 году ветеран скончался и по закону его имущество должно было отойти муниципалитету, так как на него никто не претендует. Однако в нём поселился сын депутата, передаёт Ura.ru со ссылкой на источник.

Работники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МО МВД «Тавдинский» собрали все материалы и передали в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Ермачкова не стала комментировать эту ситуацию и отключила телефон. В местном ГУ МВД и СК также не воздержались от комментариев.

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