Сын Пескова впервые рассказал о своей службе в зоне СВО KP.RU: cын Пескова получил медаль «За отвагу» за участие в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Николай Песков, сын заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Пескова, рассказал в беседе с KP.RU, что сам решил принять участие в боевых действиях на Украине. По его словам, в ЧВК «Вагнер» ему помогли отправиться в зону СВО. Песков-младший сменил фамилию, чтобы его не узнали. Он не стал говорить о том, какие задачи выполнял в зоне спецоперации. При этом он отметил, что был награжден медалью «За отвагу» «за определенный боевой подвиг».

Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда, — сказал Песков-младший.

Он подчеркнул, что члены его семьи поддержали решение отправиться в зону СВО.

Отговаривать не стали. Спросили, а уверен ли я, что понимаю, куда иду? Я ответил: да. И они сказали, что вперед, — сказал он.

По словам Николая Пескова, он провел в зоне спецоперации чуть менее полугода. Среди его сослуживцев были представители разных профессий со всех регионов России. Николай Песков отметил, что первое время испытывал чувство страха, но впоследствии оно ушло.

Песков-младший подчеркнул, что «повесил свою фирму на вешалку», так как она еще может ему пригодиться.

Накануне предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что 33-летний Николай Песков проходил службу в ЧВК «Вагнер». Он отметил, что сын пресс-секретаря президента РФ «абсолютно нормально» служил артиллеристом.