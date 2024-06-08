Сын Игоря Талькова высказался об итогах расследования убийства музыканта Игорь Тальков-младший: Шляфман никогда не прятался от следствия

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Игорь Тальков

Концертный директор Игоря Талькова Валерий Шляфман, которого обвиняют в убийстве певца, был лучшим директором артиста и никогда не прятался от следствия, заявил в беседе с NEWS.ru сын музыканта Игорь Тальков. По его словам, все фигурирующие в деле отца просто жертвы. Вместе с тем Тальков-младший признался, что его никогда не волновал исполнитель.

Мое мнение — все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза — все жертвы. Я кого-то лично знаю — Азизу, кого-то достаточно знаю. Тот же Шляфман был лучшим директором у отца, то, что он в Израиль собирался, я даже знал, и в 1995-м, когда следствие шло, он не прятался, — рассказал он.

По словам сына музыканта, больше всего его интересовала причина. По его мнению, отец был выгоден для подготовки сознания людей перед уничтожением СССР. Кроме того, он дал понять, что не будет молчать, поэтому его убрали, чтобы другим «было неповадно», добавил Тальков-младший.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в отношении его концертного директора Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 102, ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Преступлением, совершенном в 1991 году, занималось Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.