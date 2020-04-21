Свыше 50 россиян с коронавирусом умерли за последние сутки

https://static.news.ru/photo/0489e824-83a5-11ea-829c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За последние сутки 51 человек с коронавирусом нового типа умер в России. Количество выявленных случаев COVID-19 за 24 часа — 5642. Число заражённых достигло 52 763. Большинство новых пациентов зарегистрировали в Москве — свыше 3 тысяч.

По статистике 3873 инфицированных смогли победить недуг и покинуть лечебные учреждения, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

В мире коронавирусной инфекцией заразились свыше 2,4 млн человек, умерли около 170 тысяч, выздоровели почти 655 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более €1,5 трлн потребуется экономике стран Евросоюза, чтобы восстановиться от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.