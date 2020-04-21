На выход Европы из коронавирусного кризиса потребуется €1,6 трлн

https://static.news.ru/photo/be5fc736-6fce-11ea-a119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Более полутора триллионов евро потребуется экономике стран Евросоюза, чтобы восстановиться от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Мы говорим о том, что речь идёт об общем пакете в 1600 млрд евро, — сказал чиновник в эфире BFM TV.

По состоянию на утро 21 апреля в мире зафиксировано более 2,48 млн случаев инфицирования, умерли более 170,7 тысячи пациентов, выздоровели порядка 654,5 тысячи.

В России официально зарегистрировано свыше 52,7 тысячи случаев заражения, скончались 456 человек, выздоровели около 3,9 тысячи.

Ранее, как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения предупредила о потенциальной новой вспышке COVID-19, от которой не застрахована ни одна страна. К этому может привести необоснованная отмена различных ограничений.