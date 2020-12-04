Свыше 12 млн россиян потеряли работу за восемь месяцев 2020 года

https://static.news.ru/photo/5221cdb6-3621-11eb-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 12 миллионов жителей России было уволено с рабочих мест в период с 1 апреля по 1 декабря 2020 года. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками.

Сообщается, что работу потеряли свыше 12 162 800 человек. По данным на 1 декабря, в службе занятости было зарегистрировано 3 144 000 россиян.

В то же время большое количество человек нашло новую работу. За указанный период трудоустроились более 12 230 100 соискателей.

Предполагаются к увольнению 119 344 работника, находятся в отпусках без сохранения заработной платы 74 818 человек, в простое — 232 155 человек, работает неполный рабочий день 338 031 человек, — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Соответственно, правительство предлагает продлить временные правила предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками. Ожидается, что они будут иметь силу до 31 марта 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что заработная плата работника, перешедшего на удалённый режим занятости, должна сохраняться в полном размере. Это возможно при условии, что объём выполняемых задач остался прежним.