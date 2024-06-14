«Святоши!»: как детей скандального священника будут судить за госизмену

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Троих сыновей липецкого священника задержали при попытке перейти на сторону ВСУ. Что произошло в семье Игоря Ащеулова, когда на нее обратили внимание СМИ, могли ли его дети пойти на госизмену?

Как сыновья священника решились на госизмену

2-й Западный окружной военный суд подтвердил РБК, что троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова предъявлены окончательные обвинения. Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых подозревают в покушении на госизмену (ст. 275 УК РФ), попытке незаконного пересечения границы РФ (ст. 322) и попытке присоединиться к организации, признанной террористической в России (ст. 205).

Известно, что их задержали в Курской области при попытке перейти границу и вступить в ВСУ. Об этом стало известно 14 июня 2024 года. Военный суд отметил, что на деле нет грифа секретности и оно будет рассмотрено в открытом режиме. Расследование уголовного дела уже закончено, утверждено и направлено в суд. Сыновьям священника грозят большие тюремные сроки.

Не приводится никаких подробностей о том, как сыновья священника пришли к такому поступку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Ащеулов попал в СМИ

Священник из маленькой деревни Озерки на границе Липецкой и Воронежской областей попал в СМИ в 2014 году: 12 декабря у главы семьи забрали всех девятерых детей. Местные власти заявили, что условия в доме священника не подходят для проживания детей, их поместили в Липецкую ЦРБ. Дом был сильно поврежден, у Ащеуловых не было ни теплой одежды, ни запасов еды.

«„Брали“ нас с большевистским задором, с яростью комсомольцев-богоборцев 30-х годов срезали болгаркой металлические петли двери и бросились сгребать детей в охапку. Естественно, старшие сопротивлялись. Я бросился на помощь Евфросинье, но меня начал хватать за руки и пытаться скрутить участковый, повалив на кровать. Фрося сопротивлялась, но ее выволокли на улицу, где некая женщина бросила ее лицом в ледяную кашу. У Фроси и сейчас припухший нос… У ребенка над кроваткой висел календарик, на котором она зачеркивала числа, считая дни до Рождества Христова, так его сорвали со словами: „Святоши!“» — приводит издание Gorod48 рассказ Ащеулова.

Священник вместе с женой Елизаветой подали жалобу на действия силовиков; следствие не нашло нарушений, однако через две недели детей вернули родителям из ЦРБ и дали другое жилье на время ремонта старого дома. В 2015 году в поддержку Ащеулова выступила православная общественность в Липецке. Священник-активист Владимир Проскурин начал сбор подписей под обращением к патриарху, президенту, губернатору и спикеру Госдумы. В итоге через четыре месяца после скандала с изъятием суд признал действия опеки незаконными и отказался лишить Игоря Ащеулова родительских прав.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как Ащеулов поссорился со всеми вокруг

Глава Озерского сельсовета Любовь Батищева рассказала СМИ, что семья Ащеуловых с самого начала привлекла внимание местных жителей. Они отказывались от российских паспортов, избегали контактов с властями, не желали получать положенную многодетным социальную помощь, не давали делать детям прививки.

Дети в семье священника воспитывались в строгости, утверждают местные жители. Ащеулов заставлял иногда их молиться до трех часов ночи и к супруге относился очень грубо, из-за чего та в 2007 году пыталась уйти из дома и написать на него заявление в полицию: священник обвинил в этом сотрудницу прокуратуры, которая «задурила мозги» Елизавете после обычной семейной ссоры. Дети Ащеуловых, кроме того, часто пропускали занятия в школе: священник не допускал их на уроки обществознания, поскольку считал данный предмет «несоответствующим православным взглядам».

За что Ащеулова лишили прихода в Липецкой области

Проблемы у Ащеулова были и с церковным начальством. Он назначался настоятелем в разные приходы: Иоанно-Богословский храм села Пружинки, Никольский храм села Хмелинец, Покровский храм села Верхний Ломовец, Вознесенский храм села Бурдино, однако в 2008 году он был лишен прихода за поведение, не пристойное для священнослужителя, нагрубив прихожанам.

Липецкая епархия РПЦ выпустила официальный комментарий по этому поводу. Ащеулову оставили возможность перейти в другую епархию, которой он так и не воспользовался. Вместо этого во дворе своего дома Игорь Ащеулов обустроил молитвенную комнату. В 2012 году к нему приехал митрополит Никон и местный благочинный, его пытались убедить исправиться и вернуться в служение, чтобы обеспечивать многодетную семью, однако он даже не открыл им дверь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разговоре с Gorod48 Ащеулов отвергал подозрения в том, что он «православный фанатик-несогласный» из числа тех, кто отказывается от получения российских паспортов, пластиковых карт, боится ИНН и штрих-кодов.

«Я не собираюсь уходить в затвор, становиться отшельником и втягивать в это семью. Мне однажды в сельской администрации тоже сказали, мол, завтра ты в пещеру замуруешься вместе с детьми, а нам отвечай? Для меня оскорбительны такие сравнения! Да, у меня старый советский паспорт со справкой к нему, что он имеет такую же юридическую силу! ИНН у меня нет, он мне не нужен, так как я не предприниматель. Чего мне не хотелось бы, так получать УЭК — универсальную электронную карту гражданина. Вижу в этом признак возможности контроля над человеком, над личностью», — заявлял священник.

Читайте также:

«Он был мне как отец»: почему сын главкома ВСУ Сырского хочет воевать за РФ

Взятка от священника: за что судят полковников ФСБ, связь с Захарченко

Сотни украинских детей забрали у беженцев в Европе: кто, какой предлог