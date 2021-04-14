Священник и религиовед высказались за принятие регламента отчитки в РПЦ

https://static.news.ru/photo/4667fbc0-9d2e-11eb-ac98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Русской православной церкви планируют выпустить документ, регулирулирующий правила так называемой отчитки — процедуры изгнания бесов священнослужителями. Священник Николай Бабкин и религиовед Денис Батарчук считают, что дополнительные заклинательные молитвы не нужны, потому что любой священник начинает крещение с молитв об изгнании дьявола. Но принятие регламента они поддерживают, так как от этих сеансов в церквях отказываться пока не собираются.

Это не таинство, не какой-то обряд, это что-то очень сверхъестественное, которое не совершается просто так каким-то священнослужителем. Любой семинарист со школьной скамьи знает, что это особое дарование от Святого Духа, — рассказал «360» священник Бабкин.

По его словам, покойный патриарх Алексий II высказывался против этого обряда, а вот патриарх Кирилл придерживается противоположной точки зрения и советует обращаться к священникам-экзорцистам тем, кому не могут помочь врачи-психиатры.

Священник также выразил надежду, что документ, регламентирующий отчитки, всё же будет принят РПЦ и поможет сократить возможные нарушения.

В православии это не прописано, поэтому, к сожалению, бывает так, что кто во что горазд — и достаточное количество на этом есть злоупотреблений и даже случаев мошенничества, даже не по злобе, а от какой-то собственной дремучести и невежества, — отметил религиовед Батарчук.

Как писал NEWS.ru, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал случай «изгнания бесов» из 10-летнего ребёнка в Волгоградской области. По его словам, действия родителей мальчика не соответствуют учению и практике РПЦ. Он отметил, что в РПЦ действительно существует практика экзорцизма, которую в просторечье называют отчиткой. Для этого священник читает молитвы, которые должны изгнать бесов. Однако этого никогда не делают с детьми. Кроме того, не каждый священник может этим заниматься, так как служитель должен получить благословение от архиерея. Также Иларион отметил, что «беснование» можно перепутать с психическими проблемами.

Представитель РПЦ считает недопустимым самодеятельность при изгнании бесов. Люди, которые пытаются сделать это самостоятельно, плохо понимают православное учение и религию в целом.