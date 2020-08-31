Свидетель защиты Ефремова был осуждён на три года за избиение жены

https://static.news.ru/photo/03cae66e-eb96-11ea-8ffb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Гаев (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свидетель стороны защиты Михаила Ефремова Андрей Гаев заявил, что ранее привлекался к уголовной ответственности за избиение жены. 31 августа в Пресненском суде столицы состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Я был осуждён. Был признан виновным по ст. 117 УК РФ (истязание). Дали три года, — цитирует ТАСС Гаева.

Свидетель уточнил, что избил супругу при разводе. Кроме того, он признался, что был лишён водительских прав за ДТП с автобусом.

Как писал NEWS.ru, Андрей Гаев рассказал в суде, что стал очевидцем аварии и видел на пассажирском сиденье автомобиля «Гранд Чероки» Михаила Ефремова. В день ДТП он со своим приятелем Александром Кобцом гулял по Москве. Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актёра.

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.