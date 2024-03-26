«Только никому»: Светлана Бондарчук обратилась в суд с иском к экс-мужу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Светлана Бондарчук

Telegram-канал «Только никому» сообщил, что Светлана Бондарчук отправила в суд третий иск к бывшему мужу Федору Бондарчуку о разделе совместно нажитого имущества. По данным канала, предыдущие иски не были приняты из-за ошибок в оформлении.

Telegram-канал пишет, что продюсер и режиссер перестал выплачивать бывшей жене процент от доходов после того, как она повторно вышла замуж. По информации канала, Светлана Бондарчук хочет, чтобы он либо опять начал перечислять средства и погасил долг за последние годы, либо придется делить имущество. «Только никому» отметил, что речь идет о недвижимости на 700 миллионов рублей. Помимо этого, каналу стало известно, что Светлана получала 30% от оборота одного из ресторанов бывшего мужа и по документам владела бистро и фитнес-клубом.

В середине марта Федор Бондарчук заявил, что несмотря на разницу в 21 год он счастлив со своей второй супругой Паулиной Андреевой. Он подчеркнул, что «начал жить» и особенно благодарен своей избраннице за рождение сына Ивана. Бондарчук назвал блаженством моменты, когда жена в красках разыгрывает перед ним написанные ею сценарии.

Андреева вышла замуж за Бондарчука в 2019 году, в 2021-м родила ему сына. Зимой 2022 года она высказалась против военной спецоперации России на Украине. После этого она не появлялась и не высказывалась на публике. Сообщалось, что ее родственники эмигрировали в Израиль. К светской жизни Паулина Андреева вернулась в марте 2023 года.