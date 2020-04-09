Московские суды штрафовали нарушителей самоизоляции на спорных основаниях

https://static.news.ru/photo/29bfb2c8-7a6c-11ea-ae3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Десять человек оштрафованы в Москве за нарушение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В постановлениях указано, что они отошли на расстояние более ста метров от места проживания. Однако в указе мэра столицы такого запрета нет.

По данным «Медиазоны», штрафы составили 15 тысяч рублей, а заседания прошли до 8 апреля, когда председатель правительства России Михаил Мишустин разрешил московским полицейским составлять на нарушителей протоколы по столичным законам, а не федеральному КоАП. Суммы штрафов благодаря этому существенно снизились — до 4-5 тысяч рублей.

В качестве примера спорных решений судов издание приводит формулировку о пребывании жительницы Москвы на спортивной площадке «с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания». Ещё несколько человек «находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, в том числе, указом мэра».

Авторы материала подчёркивают, что ограничение расстояния предусмотрено только для тех, кто выгуливает домашних животных. В остальных случаях оно должно определяться принципом целесообразности — ближайший магазин может находиться в паре километров от дома, а, например, поликлиника ещё дальше.

Вместе с тем, указ мэра Москвы чётко определяет цели, которые являются уважительными причинами для выхода их дома. Визит на спортивную или детскую площадку в этот перечень не входит. Таким образом, суды имели право накладывать штраф, но с другими основаниями.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Московской епархии Русской православной церкви посоветовали соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье.