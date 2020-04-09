Московские суды штрафовали нарушителей самоизоляции на спорных основаниях

Десять человек оштрафованы в Москве за нарушение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В постановлениях указано, что они отошли на расстояние более ста метров от места проживания. Однако в указе мэра столицы такого запрета нет.
По данным «Медиазоны», штрафы
В качестве примера спорных решений судов издание приводит формулировку о пребывании жительницы Москвы на спортивной площадке «с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания». Ещё несколько человек «находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, в том числе, указом мэра».
Авторы материала подчёркивают, что ограничение расстояния предусмотрено только для тех, кто выгуливает домашних животных. В остальных случаях оно должно определяться принципом целесообразности — ближайший магазин может находиться в паре километров от дома, а, например, поликлиника ещё дальше.
Вместе с тем, указ мэра Москвы чётко
Ранее, как писал NEWS.ru, в Московской епархии Русской православной церкви посоветовали соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье.
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